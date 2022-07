Il caldo estremo comincerà a diminuire a cominciare da mercoledì (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - Il mese di luglio è iniziato nel segno della continuità, con l'alta pressione africana ben salda nell'area mediterranea e la conseguente prosecuzione sia dell'intensa ondata di calore che della grave siccità. L'anticiclone tenderà a rinforzarsi ulteriormente, anche sulle regioni settentrionali dove le temperature stanno aumentando, fino a raggiungere punte di 35 gradi in maniera più diffusa, mentre al Centro-Sud si continueranno a toccare picchi prossimi ai 40 gradi, per lo più nelle aree interne. Questo quadro, sicuramente non buono sul fronte dell'emergenza idrica, non muterà sensibilmente all'inizio della nuova settimana, con il caldo estremo che continuerà a incombere su gran parte del Paese. Solo sulle Alpi e le vicine pianure - affermano i meteorologi Meteo Expert - tornerà ad aumentare l'instabilità a causa del transito della coda di una ... Leggi su agi (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - Il mese di luglio è iniziato nel segno della continuità, con l'alta pressione africana ben salda nell'area mediterranea e la conseguente prosecuzione sia dell'intensa ondata di calore che della grave siccità. L'anticiclone tenderà a rinforzarsi ulteriormente, anche sulle regioni settentrionali dove le temperature stanno aumentando, fino a raggiungere punte di 35 gradi in maniera più diffusa, mentre al Centro-Sud si continueranno a toccare picchi prossimi ai 40 gradi, per lo più nelle aree interne. Questo quadro, sicuramente non buono sul fronte dell'emergenza idrica, non muterà sensibilmente all'inizio della nuova settimana, con ilche continuerà a incombere su gran parte del Paese. Solo sulle Alpi e le vicine pianure - affermano i meteorologi Meteo Expert - tornerà ad aumentare l'instabilità a causa del transito della coda di una ...

