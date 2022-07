De Ligt, l'asta è aperta: entra in gioco il Bayern. E il Chelsea prepara il rilancio (Di lunedì 4 luglio 2022) L'asta per De Ligt è aperta. C'è anche il Bayern sul giocatore, con una prima offerta non adeguata alla richiesta della Juve ma quasi pari a quella del Chelsea, che intanto prepara il rilancio. I ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 luglio 2022) L'per De. C'è anche ilsul giocatore, con una prima offerta non adeguata alla richiesta della Juve ma quasi pari a quella del, che intantoil. I ...

