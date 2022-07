Conte vuole più fondi per i poveri e lo stop alle armi Draghi non intende modificare l'agenda. Rottura vicina (Di lunedì 4 luglio 2022) Il M5s potrebbe davvero decidere di uscire dalla maggioranza di governo. Il faccia a faccia Conte-Draghi fissato per oggi pomeriggio alle ore 16.30 a Palazzo Chigi rischia di segnare il punto di non ritorno. Le parti non ne fanno mistero, da una parte il premier fa sapere che l'agenda non è modificabile e che quindi provvedimenti extra non potranno essercene. Dall'altra Conte chiede di intervenire su due punti chiave e senza rassicurazioni su quei temi non intende proseguire la sua avventura all'interno dell'esecutivo. All'incontro con Draghi - si legge sul Fatto Quotidiano - il leader del Movimento presenterà un corposo fascicolo. Un testo di una manciata di pagine – ieri pomeriggio erano 7, in serata sono state limate – con le richieste del Movimento Cinque Stelle per ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 4 luglio 2022) Il M5s potrebbe davvero decidere di uscire dalla maggioranza di governo. Il faccia a facciafissato per oggi pomeriggioore 16.30 a Palazzo Chigi rischia di segnare il punto di non ritorno. Le parti non ne fanno mistero, da una parte il premier fa sapere che l'non è modificabile e che quindi provvedimenti extra non potranno essercene. Dall'altrachiede di intervenire su due punti chiave e senza rassicurazioni su quei temi nonproseguire la sua avventura all'interno dell'esecutivo. All'incontro con- si legge sul Fatto Quotidiano - il leader del Movimento presenterà un corposo fascicolo. Un testo di una manciata di pagine – ieri pomeriggio erano 7, in serata sono state limate – con le richieste del Movimento Cinque Stelle per ...

