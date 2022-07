Condannati all’ergastolo i fratelli Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 luglio 2022) Sono statiMarco e Gabrieleperdiavvenuto nel settembre del 2020. I giudici della Corte d’Assiste di Frosinone hanno accolto la richiesta dei pm, che avevano chiesto il massimo della pena per ie 24 anni per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Per loro la richiesta della procura è stata parzialmente accolta, con la condanna dei giudici a 23 anni di carcere per Belleggia e 21 per Pincarelli. Disposta anche una provvisionale di 200 mila euro a ogni imputato per i genitori die 150 mila euro per la sorella della vittima. L’accusa per gli imputati era di omicidio volontario, così come per gli altri due componenti del gruppo, ...