C'è un fermo per l'uomo dato alle fiamme mentre era in videochiamata con la fidanzata (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - La contestazione è di tentato omicidio ma c'è anche l'aggravante di aver agito con premeditazione contestata dalla procura di Napoli Nord a Pasquale Pezzella, l'uomo fermato ieri perché ritenuto responsabile di aver cosparso di liquido infiammabile Nicola Liguori, 36 anni, piccoli precedenti e svuotacantine per vivere, dandogli poi fuoco mentre era seduto su una panchina a Frattamaggiore in viale Tiziano, intento in una video chiamata a con fidanzata di Casoria. Pezzella riteneva Liguori l'autore un furto di motorino. Il gesto, la sera del 30 giugno scorso. All'identificazione dell'uomo si è arrivati non solo attraverso la denuncia del fratello della vittima, Biagio, molto circostanziata dato che aveva avuto modo di parlare con il trentaseienne poco prima che perdesse conoscenza e poi venisse ... Leggi su agi (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - La contestazione è di tentato omicidio ma c'è anche l'aggravante di aver agito con premeditazione contestata dalla procura di Napoli Nord a Pasquale Pezzella, l'fermato ieri perché ritenuto responsabile di aver cosparso di liquido infiammabile Nicola Liguori, 36 anni, piccoli precedenti e svuotacantine per vivere, dandogli poi fuocoera seduto su una panchina a Frattamaggiore in viale Tiziano, intento in una video chiamata a condi Casoria. Pezzella riteneva Liguori l'autore un furto di motorino. Il gesto, la sera del 30 giugno scorso. All'identificazione dell'si è arrivati non solo attraverso la denuncia del fratello della vittima, Biagio, molto circostanziatache aveva avuto modo di parlare con il trentaseienne poco prima che perdesse conoscenza e poi venisse ...

