Calcio, azzurre verso l'Inghilterra: comincia l'avventura europea (Di lunedì 4 luglio 2022) comincia oggi il cammino della nazionale femminile nell'Europeo in programma dal 6 al 31 Luglio in Inghilterra. Le azzurre sono in partenza da Roma, dove si sono ritrovate dopo aver concluso venerdi' ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022)oggi il cammino della nazionale femminile nell'Europeo in programma dal 6 al 31 Luglio in. Lesono in partenza da Roma, dove si sono ritrovate dopo aver concluso venerdi' ...

