Barcellona, in uscita c’è Umtiti, su di lui c’è il Rennes (Di lunedì 4 luglio 2022) Mercato in uscita del Barcellona: Umtiti verso la Ligue 1: il difensore blaugrana è indirizzato verso il Rennes Il Barcellona fa spazio in difesa. Dopo Lenglet è il turno di Umtiti. Secondo quanto riportato dall’Equipe, Il Rennes è ad un passo dall’acquisto del difensore francese, che tornerebbe così in patria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Mercato indelverso la Ligue 1: il difensore blaugrana è indirizzato verso ilIlfa spazio in difesa. Dopo Lenglet è il turno di. Secondo quanto riportato dall’Equipe, Ilè ad un passo dall’acquisto del difensore francese, che tornerebbe così in patria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Barcellona, in uscita c’è Umtiti, su di lui c’è il Rennes - ArmandaGelsomin : RT @sportli26181512: La Fiorentina vuole un centrocampista in uscita dal Barcellona: corsa a due con il Benfica: Dovendo far conto con la l… - ArenaSportiva1 : ?? Trattativa in stato avanzato tra #Fiorentina e #Barcellona per Riqui #Puig confermata. Il centrocampista è in usc… - periodicodaily : Ufficiali Kessiè e Christensen al Barcellona. In uscita ci sono Umtiti e Puig #calciomercato @lavocedelduke - sportli26181512 : La Fiorentina vuole un centrocampista in uscita dal Barcellona: corsa a due con il Benfica: Dovendo far conto con l… -