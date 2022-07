Allarme clima: crolla ampio blocco di ghiaccio in Trentino (Di lunedì 4 luglio 2022) Un enorme costone di ghiaccio si è staccato dalla Marmolada, della grandezza di circa due campi di calcio. A 3.300 mt di altitudine da giorni si erano raggiunti i 10 gradi termici. Temperature non conformi non solo alle medie stagionali, ma alle temperature naturali dell’alta montagna. Una tragedia senza precedenti, anche se da anni le Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di lunedì 4 luglio 2022) Un enorme costone disi è staccato dalla Marmolada, della grandezza di circa due campi di calcio. A 3.300 mt di altitudine da giorni si erano raggiunti i 10 gradi termici. Temperature non conformi non solo alle medie stagionali, ma alle temperature naturali dell’alta montagna. Una tragedia senza precedenti, anche se da anni le Il Blog di Giò.

ant_s16 : @fortitudo62 @vitalbaa A supporto... - speranza_viva : RT @tempoweb: 'Succederà in altri #ghiacciai', l'allarme del meteorologo dopo la #Marmolada #5luglio #iltempoquotidiano - DanieleDann1 : @FrancescComito Era un falso allarme. Non c'era nessuna sparatoria. Però bel clima che si respira nelle città amer… - tempoweb : 'Succederà in altri #ghiacciai', l'allarme del meteorologo dopo la #Marmolada #5luglio #iltempoquotidiano… - ant_s16 : @vitalbaa Non è un problema di negazionismo, ma di cultura, necessaria a capire dove si vuol andare a parare... -