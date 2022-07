NVIDIA potrebbe ridurre gli ordini di wafer TSMC 5nm (Di domenica 3 luglio 2022) NVIDIA ridurrà gli ordini dei wafer TSMC 5nm con il treno Crypto Gravy deragliato, AMD potrebbe trarne vantaggio Secondo quanto riferito, NVIDIA (qui per maggiori info sull’azienda) sta cercando di ridurre gli ordini di wafer da 5 nm da TSMC. Questo perché prevede un calo significativo della domanda sia da parte dei giocatori che dei minatori di criptovalute. I minatori stanno inondando il mercato con le schede grafiche GeForce RTX serie 30 usate, che i giocatori sono fin troppo felici di acquistare, influenzando le vendite di NVIDIA in entrambi i segmenti del mercato. Prima del crollo della criptovaluta del primo trimestre del 2022, NVIDIA aveva previsto buone vendite delle sue GPU ... Leggi su tuttotek (Di domenica 3 luglio 2022)ridurrà glidei5nm con il treno Crypto Gravy deragliato, AMDtrarne vantaggio Secondo quanto riferito,(qui per maggiori info sull’azienda) sta cercando diglidida 5 nm da. Questo perché prevede un calo significativo della domanda sia da parte dei giocatori che dei minatori di criptovalute. I minatori stanno inondando il mercato con le schede grafiche GeForce RTX serie 30 usate, che i giocatori sono fin troppo felici di acquistare, influenzando le vendite diin entrambi i segmenti del mercato. Prima del crollo della criptovaluta del primo trimestre del 2022,aveva previsto buone vendite delle sue GPU ...

