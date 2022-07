Nina Moric | ve la ricordate a inizio carriera con molta meno plastica in corpo? Era un' altra persona

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 3 luglio 2022)è stata ed è tutt'ora una delle modelle più pagate al mondo, la bellissima donna croata ha però subito un cambiamento radicale nel corso degli anni. Ma vicome era prima? Una bellezza disarmante. Tutti sanno cheè stata la moglie dell'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ed è madre di Carlos Maria Corona. Ma prima di diventare la moglie di Fabrizio è stata, ed è ancora una modella pagatissima. Ha cominciato la suanella moda in un concorso di bellezza nel suo paese d'origine la Croazia. Subito dopo viene notata da Gianni Versace e comincia ladi modella. Ha lavorato per le grandi case di moda come Versace, Rocco Barocco, John Richmond, Renato Balestra e tantissimi altri. Nel 1999 riceve ancora più visibilità dopo aver ...