Jannik Sinner esplode a Wimbledon: ora è (quasi) un erbivoro. Il gioco evoluto dell’italiano (Di domenica 3 luglio 2022) Siamo onesti: Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon non era immaginabile. L’altoatesino ha sorpreso tutti, dai suoi tifosi e ai più accaniti detrattori. La vittoria contro Carlos Alcaraz, altro astro nascente del tennis mondiale, ha un valore notevolissimo per la portata del successo e come Jannik sia riuscito a gestire le varie fasi critiche della sfida è un aspetto peculiare. Una vittoria in quattro set, dominando a tratti e accettando anche il ritorno del suo avversario. Nel quarto parziale, nei quattro game vinti ai vantaggi sui cinque disputati, c’è stata tutta l’essenza del successo dell’azzurro. E così Jannik è il sesto italiano (quarto dell’Era Open) a raggiungere i quarti di Wimbledon e a 20 anni e 328 giorni è il più giovane a essersi qualificato a quarto turno dal ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Siamo onesti:ai quarti di finale dinon era immaginabile. L’altoatesino ha sorpreso tutti, dai suoi tifosi e ai più accaniti detrattori. La vittoria contro Carlos Alcaraz, altro astro nascente del tennis mondiale, ha un valore notevolissimo per la portata del successo e comesia riuscito a gestire le varie fasi critiche della sfida è un aspetto peculiare. Una vittoria in quattro set, dominando a tratti e accettando anche il ritorno del suo avversario. Nel quarto parziale, nei quattro game vinti ai vantaggi sui cinque disputati, c’è stata tutta l’essenza del successo dell’azzurro. E cosìè il sesto italiano (quarto dell’Era Open) a raggiungere i quarti die a 20 anni e 328 giorni è il più giovane a essersi qualificato a quarto turno dal ...

