Incendio in appartamento a Rho, uomo grave in ospedale

Incendio in un appartamento a Rho, uomo ustionato grave in ospedale. Questa mattina intorno alle ore 6,30 quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenuti a Rho in via Cesare Pavese 16 per un Incendio appartamento nelle case comunali. All'interno dell'appartamento è stato trovato l'inquilino gravemente ustionato e intossicato. L'uomo, di circa 50 anni, è ...

L'articolo proviene da Il Notiziario.

