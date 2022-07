Gessica Notaro torna tra i suoi amati delfini a cinque anni dall’aggressione (Di domenica 3 luglio 2022) “tornare a casa. Una delle emozioni più grandi della vita”. Così Gessica Notaro, via social, annuncia il suo ritorno in mezzo ai delfini, postando su Instagram una serie di scatti parco acquatico d’Oltremare di Riccione. La showgirl e cantante riminese aveva lasciato i suoi amati animali 12 anni fa, e adesso a distanza di cinque anni dall’aggressione – il 10 gennaio 2017 fu sfregiata con l’acido a Rimini dall’ex fidanzato Edson Tavares, che lei poi aveva lasciato e denunciato perché violento – ritorna alle origini. “Oggi sono più emozionata di quando sono salita sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo”, il suo commento mentre rientra a far parte della squadra degli addestratori, il suo ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 3 luglio 2022) “re a casa. Una delle emozioni più grandi della vita”. Così, via social, annuncia il suo ritorno in mezzo ai, postando su Instagram una serie di scatti parco acquatico d’Oltremare di Riccione. La showgirl e cantante riminese aveva lasciato ianimali 12fa, e adesso a distanza di– il 10 gennaio 2017 fu sfregiata con l’acido a Rimini dall’ex fidanzato Edson Tavares, che lei poi aveva lasciato e denunciato perché violento – rialle origini. “Oggi sono più emozionata di quando sono salita sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo”, il suo commento mentre rientra a far parte della squadra degli addestratori, il suo ...

