Elisa, al via da Torino il tour dalle green vibes (Di domenica 3 luglio 2022) Inizia poco dopo le 21:15 la prima vera data del Back To The Future Live tour di Elisa, dal Sonic Park Festival di Nichelino alle porte di Torino, il primo vero tour della cantante di Monfalcone dopo lo stop dettato dal Covid-19, del quale si ha avuto un'anteprima nelle 3 serate evento organizzate per l'Heroes Festival all'Arena di Verona il 28 30 e 31 Maggio dove la cantante ha ricoperto il ruolo di direttore artistico. Il live dello scorso 30 Giugno, è la seconda data del palinsesto del Sonic Park, festival che da qualche anno porta alcuni tra i più grandi artisti al mondo ad esibirsi al cospetto della Palazzina Di Caccia di Stupinigi, Patrimonio UNESCO, che fa da sfondo a queste serate di musica d'estate. Il sito piemontese è stato scelto per lo straordinario valore storico, naturale e paesaggistico e il ...

