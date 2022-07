Dybala Milan, c’è solo un modo per vederlo in rossonero (Di domenica 3 luglio 2022) Il Milan non ha perso di vista Paulo Dybala, ma la Joya arriverà in rossonero in caso di mancato acquisto di Ziyech Il Milan non ha perso di vista Paulo Dybala, ma la Joya arriverà in rossonero in caso di mancato acquisto di Ziyech. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti se nei prossimi dieci giorni non arriverà il giocatore del Chelsea i rossoneri potrebbero scatenare l’offensiva per l’argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Ilnon ha perso di vista Paulo, ma la Joya arriverà inin caso di mancato acquisto di Ziyech Ilnon ha perso di vista Paulo, ma la Joya arriverà inin caso di mancato acquisto di Ziyech. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti se nei prossimi dieci giorni non arriverà il giocatore del Chelsea i rossoneri potrebbero scatenare l’offensiva per l’argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - cmdotcom : #Calciomercato #Milan, dietro le quinte dell’affare #Dybala: tra ingaggio, #Inter e la volontà di #Elliott - Gazzetta_it : Derby per #Dybala: all'Inter serve tempo e il Milan... #calciomercato - CalcioNews24 : #Dybala continua a essere una suggestione per il #Milan ?? - RegazzoniEnrico : @MatteScm In realtà hanno detto che è stato il procuratore di Dybala a chiamare il Milan dicendo ' se mi ci date 6,… -