Calciomercato Juve: il Chelsea arriva a 80 per De Ligt. Non basta ancora (Di domenica 3 luglio 2022) per la cessione Il Chelsea è in pressing per Matthijs De Ligt. Il difensore olandese è una priorità assoluta per Tuchel, che lo vorrebbe con sé a Londra per avviare un nuovo ciclo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo la prima offerta è arrivato il rilancio dei Blues: il Chelsea è salito a 80 milioni di euro, una cifra però ritenuta ancora insufficiente. La Juve vorrebbe incassare come minimo 80-90 milioni più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

