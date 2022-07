Calcio | Gabi Milito perde la testa e viene portato fuori dallo stadio dalla polizia

(Di domenica 3 luglio 2022) L’ex difensore del Barcellona,, si è reso protagonista in Argentina di un episodio tutt’altro che tranquillo. Come racconta il Mundo Deportivo infatti l’ex calciatore, ora allenatore dell’Argentinos Juniors, si è particolarmente scaldato durante un match tra la sua squadra e quella del Central Cordoba. Il tutto è iniziato quandoè stato espulso dall’arbitro, dopo un battibecco avuto con il tecnico degli avversari, Gareca, anche lui espulso dal direttore di gara. I due così si sono diretti negli spogliatoi e hanno iniziato uno scontro fisico, caratterizzato da spintoni e pugni. Tante sono state le persone che hanno tentato di sedare i due, ma gli animi non si placavano. Così è dovuta addirittura intervenire laper calmare la situazione, portando...

