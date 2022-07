Ascolti TV | Sabato 2 luglio 2022 Bene la replica del Tributo a Ennio Morricone 23 2% | quella di Tú Sí Que Vales 15 9% La7 vola col Palio 7 4%-10 5%

Pubblicità

''Eccellentiieri,2 luglio, per il Palio di Siena 2022 al suo debutto in esclusiva su La7. La storica corsa trasmessa in diretta dalle 19.19 alle 20.35 (telecronaca e commento affidati a Pierluigi ...di Redazione Spettacoli La telecronaca e il commento affidati a Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini Eccellenti2 luglio per il Palio di Siena 2022 al suo debutto in esclusiva su La7. La storica corsa trasmessa in diretta dalle 19.19 alle 20.35 (telecronaca e commento affidati a Pierluigi Pardo e ...Ottimo anche il risultato dello speciale che ha preceduto l'evento (17.28 - 19.18) che ha totalizzato il 7,4% di share con picchi del 9% di share''. ''Eccellenti ascolti ieri, sabato 2 luglio, per il ...La storica corsa trasmessa in diretta dalle 19.19 alle 20.35 (telecronaca e commento affidati a Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini) ha realizzato il 10,5% di share con 1.229.851 telespettatori medi, p ...