Ascolti TV 2 luglio 2022, a Reazione a Catena finisce il filone positivo dei campioni (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo una settimana al top con gli Ascolti tv, ecco che Reazione a Catena ha iniziato a mostrare i primi segni di cedimento. Complice anche il fatto che fosse una giornata di sabato di inizio luglio, Marco Liorni si è dovuto 'accontentare' di intrattenere 2.93 milioni di spettatori, siglando uno share del 26.9%. Anche se questi dati risultano bassi in confronto a quelli dei giorni precedenti, non si può certamente dire che sono disastrosi visto che la rivale 'Avanti un altro' ha incassato appena il 13.8% di share! Tornando al game show di mamma Rai, in questa puntata i Dammi il La si sono riconfermati campioni ma il loro filone vittorioso si è interrotto.

