Wimbledon | Nadal giganteggia sul centrale Solo le briciole per Sonego | 6 - 1 6 - 2 6 - 4

gippu1 : Jannik #Sinner raggiunge gli ottavi di #Wimbledon dopo aver già raggiunto quelli di Australian Open, Roland Garros… - Eurosport_IT : NIENTE DA FARE PER LORENZO ?? Troppo Nadal per l'azzurro che non riesce ad arginare l'impeto del maiorchino sempre… - Eurosport_IT : Oggi Lorenzo Sonego ?? Rafael Nadal sul centrale di Wimbledon ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #Wimbledon | #Tennis… - settalese : RT @tuttosport: #Wimbledon: fuori #Sonego, #Nadal vince e passa agli ottavi ?? - vivereitalia : Sonego si arrende in tre set a Nadal sull'erba di Wimbledon -

Sinner - Alcaraz: precedenti e orario tv Londra, 2 luglio 2022 - Se Rafapossiede il record di slam vinti un motivo ci sarà. Lo si è visto oggi nel terzo turno dial cospetto dell'azzurro Lorenzo Sonego , annichilito per tre set a zero. Lo spagnolo non ha ......per Lorenzo Sonego al terzo turno dei Championships di. Il 27enne tennista torinese, n. 54 del ranking mondiale e 27esima testa di serie del torneo, si è arreso allo spagnolo Rafael, ...nel terzo turno di Wimbledon. Dopo aver tenuto il servizio nel suo primo turno di battuta ad inizio partita, Sonego ha ceduto all'avversario nove game consecutivi, compromettendo anche il secondo set.Rafael Nadal outclassed Lorenzo Sonego to reach the Wimbledon fourth round and underline in emphatic style his claim to a third successive Grand Slam title. The Spaniard won 6-1 6-2 6-4 with a ...