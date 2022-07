Vacanze senza barriere grazie a “Vera”, per un cammino inclusivo in montagna (e non solo) (Di sabato 2 luglio 2022) Il dramma, la perdita del compagno. Poi la voglia di ricominciare, di ripartire. Di riprendersi piano piano tutte quelle cose che sembravano interrotte per sempre. Ha avuto una forza straordinaria Valeria Masala, 55enne di Terni, che in quel drammatico incidente, capitato il 30 luglio 2019, ha perso la gamba sinistra e il braccio. Era in moto, alle porte di Foligno, insieme al suo compagno Paolo Cardoni, che purtroppo non ce l’ha fatta, ha perso la vita. L’associazione Vera, un’idea di cammino Valeria MasalaIl dolore però non ha avuto la meglio nella vita di Valeria, che si è data fin da subito un obiettivo: ricominciare a praticare trekking, la sua grande passione. E allora, grazie all’aiuto delle protesi, si è rimessa in piedi, ha mosso i primi passi, sempre con lo sguardo puntato oltre, verso la cima delle montagne. Pensando a tutti ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 2 luglio 2022) Il dramma, la perdita del compagno. Poi la voglia di ricominciare, di ripartire. Di riprendersi piano piano tutte quelle cose che sembravano interrotte per sempre. Ha avuto una forza straordinaria Valeria Masala, 55enne di Terni, che in quel drammatico incidente, capitato il 30 luglio 2019, ha perso la gamba sinistra e il braccio. Era in moto, alle porte di Foligno, insieme al suo compagno Paolo Cardoni, che purtroppo non ce l’ha fatta, ha perso la vita. L’associazione, un’idea diValeria MasalaIl dolore però non ha avuto la meglio nella vita di Valeria, che si è data fin da subito un obiettivo: ricominciare a praticare trekking, la sua grande passione. E allora,all’aiuto delle protesi, si è rimessa in piedi, ha mosso i primi passi, sempre con lo sguardo puntato oltre, verso la cima delle montagne. Pensando a tutti ...

