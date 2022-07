Una nave in fiamme è entrata nel porto di Brindisi (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - È arrivata nel porto di Brindisi la nave portacontanier 'Cerus', battente bandiera Saint Kitts e Nevis, soccorsa dalla Guardia costiera e dai Vigili del fuoco italiani dopo l'incendio divampato nella serata di venerdì. Il rogo e' sotto controllo, le condizioni delle 23 persone dell'equipaggio risultano buone e non sono state segnalate conseguenze per l'ambiente marino, controllato dall'alto con immagini satellitari e aerei Guardia costiera. Il Centro operativo nazionale della Guardia costiera di Roma ha ricevuto dal Centro croato di Rijeka notizia dell'incendio a bordo della nave partita da Capodistria e diretta a Misurata. Al momento della segnalazione la nave si trovava a 14 miglia da Vieste. Il Centro operativo di Roma ha tenuto d'occhio la 'Cerus' e ha emanato avvisi urgenti ai naviganti in ... Leggi su agi (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - È arrivata neldilaportacontanier 'Cerus', battente bandiera Saint Kitts e Nevis, soccorsa dalla Guardia costiera e dai Vigili del fuoco italiani dopo l'incendio divampato nella serata di venerdì. Il rogo e' sotto controllo, le condizioni delle 23 persone dell'equipaggio risultano buone e non sono state segnalate conseguenze per l'ambiente marino, controllato dall'alto con immagini satellitari e aerei Guardia costiera. Il Centro operativo nazionale della Guardia costiera di Roma ha ricevuto dal Centro croato di Rijeka notizia dell'incendio a bordo dellapartita da Capodistria e diretta a Misurata. Al momento della segnalazione lasi trovava a 14 miglia da Vieste. Il Centro operativo di Roma ha tenuto d'occhio la 'Cerus' e ha emanato avvisi urgenti ai naviganti in ...

Pubblicità

SeaWatchItaly : Senza assetti europei di soccorso tocca ancora una volta alla società civile. A bordo di #SeaWatch4 ci sono 304 per… - GabZeno : RT @durezzadelviver: Personalmente non trovo giusto colpevolizzare i cittadini di Piombino che non vogliono la nave rigassificatrice, che è… - AntonioBonaser2 : RT @ilario82: L'#Ucraina chiede il sequestro di una nave russa presumibilmente carica di grano rubato, in navigazione verso il porto turco… - sulsitodisimone : Una nave in fiamme è entrata nel porto di Brindisi - carseri : RT @durezzadelviver: Personalmente non trovo giusto colpevolizzare i cittadini di Piombino che non vogliono la nave rigassificatrice, che è… -