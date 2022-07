Tpl | nasce la linea 712 | collegherà l’Axa con l’Eur E lo 070 tornerà al vecchio tragitto

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 2 luglio 2022) Ostia – Saranno tante, nei prossimi mesi, le novità per il trasporto pubblico locale del decimo municipio. Ad annunciarle, nel corso di una conferenza stampa organizzata per sabato 2 luglio, è stato il consigliere municipale Leonardo Di Matteo, presidente della commissione Mobilità. A renderle improrogabili, anche le condizioni della Roma-Lido. “Il lavoro di Di Matteo e della sua commissione è fondamentale, soprattutto in un momento in cui laè arrivata quasi ad un punto di non ritorno – ha esordito il minisindaco Mario Falconi -. Speriamo di avere una metro degna di questo nome nel giro di un paio d’anni, ma nel frattempo è necessario implementare il trasporto su gomma per attenuare i disagi dei cittadini”. Tra le più importanti, l’attivazione della nuova712, chei quartieri di Axa Malafede e di Giardino di ...