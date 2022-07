Supercoppa Italiana 2022: Milan-Inter il 18 gennaio a Riad (Di sabato 2 luglio 2022) La Lega Calcio ha ufficializzato la data e la sede della finale della Supercoppa Italiana 2022(giunta alla 35esima edizione)che vedrà sfidarsi il Milan, campione d’Italia, e l’Inter, detentrice della Coppa Italia. Supercoppa Italiana 2022: quando e dove si giocherà? Per la seconda volta il trofeo metterà di fronte le due squadre di Milano. La prima risale, infatti, all’edizione del 2011/2012, quando il Milan allenato da Allegri, campione d’Italia, sconfisse 2-1 a Pechino i cugini nerazzurri guidati allora da Gasperini, grazie alle reti di Ibrahimovic e Boateng che ribaltarono il vantaggio iniziale di Sneijder. Questa volta si giocherà a Ryadh, in Arabia Saudita, il 18 gennaio 2023 con orario da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 2 luglio 2022) La Lega Calcio ha ufficializzato la data e la sede della finale della(giunta alla 35esima edizione)che vedrà sfidarsi il, campione d’Italia, e l’, detentrice della Coppa Italia.: quando e dove si giocherà? Per la seconda volta il trofeo metterà di fronte le due squadre dio. La prima risale, infatti, all’edizione del 2011/2012, quando ilallenato da Allegri, campione d’Italia, sconfisse 2-1 a Pechino i cugini nerazzurri guidati allora da Gasperini, grazie alle reti di Ibrahimovic e Boateng che ribaltarono il vantaggio iniziale di Sneijder. Questa volta si giocherà a Ryadh, in Arabia Saudita, il 182023 con orario da ...

