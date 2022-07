Siccità, riaffiorano i resti dell’antico Ponte Neroniano dal Tevere in secca (Di sabato 2 luglio 2022) L’assenza di piogge ha portato il fiume della Capitale a livelli che destano allarme. Sotto il Ponte Sant’Angelo sono riemersi i resti del Ponte Neroniano normalmente non visibili L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) L’assenza di piogge ha portato il fiume della Capitale a livelli che destano allarme. Sotto ilSant’Angelo sono riemersi idelnormalmente non visibili L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

E in questi giorni, a causa della siccità, la secca del fiume ha reso visibili le rovine del Ponte Neroniano. Non è la prima volta che riaffiorano i resti del Ponte Neroniano.

Siccità, dai fiumi riaffiorano i resti degli antichi ponti

Siccità prolungata, siccità maledetta. Dalla città al lago di Garda siamo a corto d'acqua. La terra è arida, fiumi e torrenti sono quasi a secco, le colture agricole hanno sete e all'orizzonte c'è il rischio di un razionamento dell'acqua.