Pubblicità

CorriereCitta : Pomezia, riduzione degli orari della Biblioteca durante l’estate: «Il Comune ci ripensi» -

Il Corriere della Città

... ma anche quelli segnalati nell'hinterland daa Osteria Nuova. A peggiorare la situazione, ... Preoccupa fortemente ladelle rese di produzione delle coltivazioni in campo, come il ...... ae a Campoverde. 'Non le nego - racconta - che siamo preoccupati seriamente, abbiamo ... 'A preoccupare - precisa Coldiretti - è ladelle rese di produzione delle coltivazioni in ... Pomezia, riduzione degli orari della Biblioteca durante l’estate: «Il Comune ci ripensi» Tutte le Ultime Notizie dalla provincia di Roma e dall'Italia aggiornate in tempo reale: Cronaca, Politica, Attualità, Sport ed Eventi.Il coordinamento No Inc Albano e Presidio Permanente No Discarica ha manifestato ieri per l’intero pomeriggio davanti al Campidoglio sede del Comune di Roma. Erano circa 1500-200 persone. L’intento co ...