Meteo | l’ondata di caldo finirà prima del previsto | quando torneranno i temporali

(Di sabato 2 luglio 2022) Dopo l’ennesimo weekend rovente, dovuto ancora al passaggio di Caronte,sull’Italia piogge ea partire dalla metà della prossima settimana: le previsioni. Ancora un weekend di fuoco in Italia, con temperature che sfioreranno i 40 gradi su gran parte della Penisola, ma già dall'inizio della prossima settimana la situazione cambierà. È quanto emerge dalle previsionisecondo cui fino a martedì ci sarà bel tempo a causa di una nuova pulsazione di un rovente promontorio del più vasto anticiclone africano Caronte, poi. Ancorarovente nel weekend L'ondata di calore che sta attanagliando l'Italia continuerà per tutto il weekend, da sabato 2 a domenica 3 luglio, e almeno fino a martedì, complice ...

Un'di calore, quella in corso, che dovrebbe durare almeno ... ma il condizionale, quando si tratta di previsioni, è più ...si aggiunge così alla siccità che sta mettendo in ginocchio'..., le previsioni per i prossimi giorni: arriva' anticiclone ... In attesa della pioggia,di calore delle ultime ...