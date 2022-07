Mascherine e green pass negli stadi dal 1 maggio: tutte le regole e le novità (Di sabato 2 luglio 2022) Tutto pronto perla ratifica delle nuove regole per l’accesso negli stadi, che entreranno in vigore a partire dal 1° maggio 2022, quando il green pass andrà in archivio. Il certificato verde, infatti, non sarà più necessario per andare a vedere una partita, ma servirà soltanto per attestare l’avvenuta vaccinazione. Inoltre negli stadi, essendo all’aperto, non saranno più obbligatorie neanche le Mascherine, che verranno mantenute, invece, per i palazzetti al chiuso. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Tutto pronto perla ratifica delle nuoveper l’accesso, che entreranno in vigore a partire dal 1°2022, quando ilandrà in archivio. Il certificato verde, infatti, non sarà più necessario per andare a vedere una partita, ma servirà soltanto per attestare l’avvenuta vaccinazione. Inoltre, essendo all’aperto, non saranno più obbligatorie neanche le, che verranno mantenute, invece, per i palazzetti al chiuso. SportFace.

Pubblicità

daniele19921 : @marcopiaiasj V e S,affinché nessuno faccia più tamponi,per chi mi offende e mi giudica pur non conoscendomi,per Pa… - ioetesolonoi : @dgCarmel81 Da mascherine al chiuso e all' aperto e green pass ,alla libera uscita cioè fate un poco come caxxo vi… - starblondye : @IrridenteL Sta votando tutto a favore del governo dei più stronzi.... Quindi può dire quello che vuole, se va al g… - mamo75r : @Superpana3 @AngeloLaValle6 @Bonner_one Sara Gandini? Stranamente: scrive sul fatto, é contro il green pass, cont… - TeeioIoete : @TheTWuserFKA Anche quando gli ipocondriaci vanno tutti in giro con le mascherine appena la TV dice che sono aument… -