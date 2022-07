LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sargent Larsen e Timbretti Gugiu cominciano dai 10 metri, in serata finale Pellacani (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 9.41: Sarà come sempre una lunghissima eliminatoria. L’obiettivo degli azzurri è quello di entrare tra i primi diciotto per staccare un biglietto per la semifinale che si terrà nel pomeriggio. 9.35: Si comincerà infatti al mattino dalle 10 con l’eliminatoria maschile. In casa Italia fari puntati su Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu, che proveranno prima di tutto a centrare la qualificazione alla semifinale. I due azzurri proveranno poi a raggiungere anche la finale a dodici, ma sarà un traguardo complicato. 9.30: Buongiorno cominciamo la nostra ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 9.41: Sarà come sempre una lunghissima eliminatoria. L’obiettivo degli azzurri è quello di entrare tra i primi diciotto per staccare un biglietto per la semiche si terrà nel pomeriggio. 9.35: Si comincerà infatti al mattino dalle 10 con l’eliminatoria maschile. In casa Italia fari puntati su Andreased Eduard, che proveranno prima di tutto a centrare la qualificazione alla semi. I due azzurri proveranno poi a raggiungere anche laa dodici, ma sarà un traguardo complicato. 9.30: Buongiorno cominciamo la nostra ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Andreas Sargent Larsen per stupire dalla piattaforma. Chiara Pellacani ci prov… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Andreas Sargent Larsen per stupire dalla piattaforma. Chiara Pellacani ci prov… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Andreas Sargent Larsen per stupire dalla piattaforma. Chiara Pellacani ci prov… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria-Timbretti quinti nella Finale dei 10 metri sincro mixed oro al… - LiaCapizzi : @TuffiBlog Dovresti sapere che i tuffi non me li perdo (quasi) mai. O live o registrati ?? -