Inter | Radu | 'Bologna? Un errore capita a tutti | l'importante è come reagisci'

Pubblicità

sportmediaset : Radu su Bologna-Inter: 'Un errore capita a tutti, nessuno è perfetto' #Radu #BolognaInter #Inter - gianpy_83 : RT @sportmediaset: Radu su Bologna-Inter: 'Un errore capita a tutti, nessuno è perfetto' #Radu #BolognaInter #Inter - QsvsFk : @ryukmilanonew @MariaNerazzurra @gazellegun @corsaroll @acmilan @Inter @SassuoloUS Come del resto lo è nella realtà… - InterCM16 : Mercato Inter ad oggi 2 Luglio 2022 (Rispetto a bilancio precedente) Costi: Onana 4 Mkhitaryan 5 Lukaku 8 + 12 A… - EasyGadget_ID : RT @sportmediaset: Radu su Bologna-Inter: 'Un errore capita a tutti, nessuno è perfetto' #Radu #BolognaInter #Inter -

Commenta per primo Intervistato da Sportmediaset , il portiere dell'Stefanè tornato a parlare dell'errore nella partita contro il Bologna che ha indirizzato la corsa scudetto in favore del Milan: ' Ho sempre detto che un errore capita a tutti, nessuno è ...Il Boca Juniors avrebbe messo nel mirino il cileno che può lasciare l'previo accordo da 4 ... Stessa formula e stesso esito per, col portiere rumeno che ieri ha svolto i test atletici per la ...SERIE A - "Ho sempre detto che un errore capita a tutti, nessuno è perfetto. Si lavora per fare meglio ogni partita", così Ionut Radu, in attesa di trasferirsi ...Inter, il portiere Ionut Radu ha provato nuovamente a difendersi dopo l’errore commesso a Bologna Il portiere dell‘Inter Ionut Radu, che l’anno prossimo disputerà il campionato di serie A nella neo pr ...