Francesca Pascale e Paola Turci | nozze il 2 luglio tra l' ex di Berlusconi e la cantante

(Di sabato 2 luglio 2022) Gossip scatenati per l'unione civile tra, ex di Silvio, e la, in programma sabato 2a Montalcino. Cosa si sa della cerimonia.

Pubblicità

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - Piu_Europa : Le hanno dato della “lesbicona”. Le hanno detto che “fa schifo”. Ma a fare ribrezzo sono solo gli insulti omofobic… - MonicaCirinna : Auguri, @paolaturci e Francesca #Pascale. Gli insulti e l’odio che vi colpiscono saranno spazzati via dalla bellezz… - giammari59 : RT @PBerizzi: Tra i mandanti morali dei cavernicoli che hanno insultato Paola Turci e Francesca Pascale c'è il vescovo di Verona, Giuseppe… - Yena90202633 : RT @PBerizzi: Tra i mandanti morali dei cavernicoli che hanno insultato Paola Turci e Francesca Pascale c'è il vescovo di Verona, Giuseppe… -

di Micol Sarfatti A Montalcino l'unione civile tra Paola Turci e, poi il ricevimento nel castello di Velona. La cerimonia arriva a due anni dal bacio tra le due, immortalato DALLA NOSTRA INVIATA MONTALCINO - È un' attesa silenziosa quella per l'...Aveva circa 25 anni quando è iniziata la relazione con il suo "Presidente", Silvio Berlusconi , l uomo cheha voluto e di cui si è innamorata, diventando la sua fidanzata ufficiale per circa 12 anni. La napoletana intraprendente, aspirante politica e personaggio di spicco del comitato dei ...Gossip scatenati per l'unione civile tra Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi, e la cantante Paola Turci, in programma sabato 2 luglio a Montalcino. Cosa si sa della cerimonia.Pochi dettagli sono trapelati sull'unione civile tra la cantante e l'ex fidanzata del Cav che verrà celebrata oggi pomeriggio alle 17 nel ...