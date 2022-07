Pubblicità

Billa42_ : Elezioni Brasile: la disinformazione è un fattore importante - FIRSTonlineTwit : Elezioni Brasile 2022: Lula a un passo dalla nuova presidenza, Bolsonaro tenta la rimonta - igorbrickil5S : @alesi_enrico @EnricoLetta Vedremo alle prossime elezioni quanto è tranquillo il Brasile. - barglis2 : @ProfCampagna Tra poco più di tre mesi il Brasile andrà ad elezioni con Lula in testa. Potrebbe cambiare qualcosa. - Blackbery1978 : @PinoScarlato @Mary76310067 @barbarab1974 A fine anno ci saranno elezioni anche in Brasile ?? -

2022: cosa dicono i sondaggi L'ultimo sondaggio pubblicato a fine giugno da Datafolha, istituto statistico che fa capo alla Folha de São Paulo, uno dei quotidiani più autorevoli del ...Lo Zar Putin, al XIV Summit del BRIC, ovvero l'organizzazione che unisce, Russia, India, ... a poco più di quattro mesi dalledi medio termine in cui il partito repubblicano, ormai a ... Elezioni Brasile 2022: Lula a un passo dalla nuova presidenza, Bolsonaro tenta la rimonta Si avvicinano le elezioni in Brasile e la disinformazione sta diventando un fattore importante nella scelta del futuro presidente.I sondaggi danno Lula in netto vantaggio – Bolsonaro travolto da polemiche e scandali: l’ultimo sulla privatizzazione di Petrobras ...