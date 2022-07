Carlos Sainz | magia sotto il diluvio di Silverstone | perché è una pole storica

(Di sabato 2 luglio 2022) In una qualifica dalle mille emozioni,ha conquistato la primain carriera. Ci sono voluti 150 Gran Premi per riuscirci (solo Sergio Perez ne ha dovuti attendere di più, ovvero 214), ma alla fine il pilota spagnolo è riuscito a togliersi una grandissima soddisfazione, mettendo la sua Ferrari davanti a Max Verstappen e al compagno Charles Leclerc. Domenica 3 luglio, a partire dalle 16,darà quindi l'assalto alla prima vittoria in carriera in Formula 1 dallaposition: aperò nulla è scontato, a partire dal tempo, con le qualifiche che sono state condizionate da un'intensa pioggia. Alla fineè riuscito a girare col miglior tempo in 1'40''983, precedendo Verstappen (1'41''055) e Leclerc (1'41''298). A chiudere la ...

ha conquistato la prima posizione al Gp della Gran Bretagna, decima prova del mondiale di Formula 1 . Si tratta della sua prima pole position in carriera. Sulla bagnato di Silverstone lo ...17.13 F1, Gp G. Bretagna: prima pole perArriva sul circuito di Silverstone la prima pole in carriera perLo spagnolo della Ferrari,con un ultimo giro fantastico, ha sopravanzato la Red Bull di Verstappen. Terzo tempo per il monegasco Leclerc con l'altra Rossa davanti a Perez. In terza fila ...Una Ferrari torna in pole ma non è quella di Leclerc. Carlos Sainz conquista la pole position per la prima volta nella sua carriera.Carlos Sainz non scorderà per molto tempo questo sabato 2 luglio. Su uno dei circuiti più iconici della F1, Silverstone, e con tanto di pioggia a mescolare le carte, lo spagnolo ...