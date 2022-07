Calendario scioperi luglio 2022, date e orari: tutte le date da segnare (Di sabato 2 luglio 2022) Estate calda ma non solo dal punto di vista delle temperature. Nonostante il periodo infatti anche nel mese di luglio sul fronte degli scioperi sono diverse le iniziative in programma a carattere nazionale (oltre che alle mobilitazioni locali). Vediamo dunque quali sono le date da segnare in agenda.  Sciopero Taxi lunedì 5 luglio 2022 La prima data da cerchiare in rosso è quella di lunedì 5 luglio quando ad incrociare le braccia saranno i tassisti. La mobilitazione, a carattere nazionale, durerà 48 ore. Ad indirlo numerose sigle Sindacali di categoria. Il servizio pertanto potrebbe non essere garantito.  Sciopero Aerei 17 luglio 2022 A metà mese toccherà invece al comparto aereo. In questo caso le modalità saranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 luglio 2022) Estate calda ma non solo dal punto di vista delle temperature. Nonostante il periodo infatti anche nel mese disul fronte deglisono diverse le iniziative in programma a carattere nazionale (oltre che alle mobilitazioni locali). Vediamo dunque quali sono ledain agenda.  Sciopero Taxi lunedì 5La prima data da cerchiare in rosso è quella di lunedì 5quando ad incrociare le braccia saranno i tassisti. La mobilitazione, a carattere nazionale, durerà 48 ore. Ad indirlo numerose sigle Sindacali di categoria. Il servizio pertanto potrebbe non essere garantito.  Sciopero Aerei 17A metà mese toccherà invece al comparto aereo. In questo caso le modalità saranno ...

