Acquisti e cessioni, tutte le trattative in corso per il Napoli (Di sabato 2 luglio 2022) Il calciomercato del Napoli continua ad essere molto animato, le ultime notizie riferiscono di un club molto attivo sia in uscita che in entrata. Come tutte le società anche il Napoli deve far quadrare i conti, quindi in base ai calciatori che escono, prenderà anche nuovi giocatori. Il calciomercato del Napoli in entrata ed in uscita della stagione 2022/23 è cominciato con gli Acquisti di Kvaratkskhelia e Mathias Olivera, oltre al riscatto di Anguissa ed il prolungamento di Juan Jesus. Ma ci sono stati anche gli addii di Ghoulam, Insigne, Ospina e Malcuit. Calciomercato Napoli: le trattative in entrata e uscita Al momento Cristiano Giuntoli sta giocando su più tavoli ben sapendo che ci sono tanti calciatori che hanno chiesto la cessione e altri che attendono di vestire ... Leggi su napolipiu (Di sabato 2 luglio 2022) Il calciomercato delcontinua ad essere molto animato, le ultime notizie riferiscono di un club molto attivo sia in uscita che in entrata. Comele società anche ildeve far quadrare i conti, quindi in base ai calciatori che escono, prenderà anche nuovi giocatori. Il calciomercato delin entrata ed in uscita della stagione 2022/23 è cominciato con glidi Kvaratkskhelia e Mathias Olivera, oltre al riscatto di Anguissa ed il prolungamento di Juan Jesus. Ma ci sono stati anche gli addii di Ghoulam, Insigne, Ospina e Malcuit. Calciomercato: lein entrata e uscita Al momento Cristiano Giuntoli sta giocando su più tavoli ben sapendo che ci sono tanti calciatori che hanno chiesto la cessione e altri che attendono di vestire ...

Pubblicità

Aleamoruso99 : Sono operazioni che si possono chiudere nel giro di 1/2 giorni. Dopodiché, spazio alla girandola di acquisti e ces… - ASCIONEDOMENICO : Abbonamenti si o no? Cessioni che non volevate? Rinnovi non fatti ai migliori? Amichevoli estive a caro prezzo? Acq… - SaverioTolomeo : @PinoVaccaro77 @angelomangiante Pino, quando si tratta di parlare di Inter, Milan e Juve succede sempre così, poi s… - ASRomaData : Acquisti al 1o luglio: #Matic, #Svilar entrambi a parametro zero Cessioni al primo luglio: #Ciervo, #Florenzi,… - sonostorie : @Marcello742 Arrivabene parla di 'grande squadra' ma la gestione del parco giocatori (acquisti e cessioni) dimostra… -