Xi ha tradito le promesse su Hong Kong Parla l’ultimo governatore britannico

Chris Patten, Lord Patten di Barnes, Parla con Formiche.net e altre testate internazionali da Oxford, dov'è rettore della prestigiosa università. Ricorda l'addio, un quarto di secolo fa, a Hong Kong e si commuove spesso. Il 1° luglio 1997 per Hong Kong è stato il giorno del trasferimento della sovranità dal Regno Unito alla Repubblica popolare cinese. Per lui, che non è un diplomatico di carriera, chiamato a gestire il passaggio in qualità di ultimo governatore britannico dopo 156 anni di dominio, è stato l'addio dopo cinque anni all'isola e agli amici – per quelli cinesi è Pang Ding-Hong, un nome la cui etimologia si basa sulle parole stabilità e calma. Ma soprattutto, è stato l'inizio della fine delle illusioni. Il leader cinese Xi Jinping è arrivato ...

