Wimbledon 2022 | Sinner | “Ora ho confidenza con l’erba | spero che Isner stia bene”

(Di venerdì 1 luglio 2022) “Grazie ai fan per il supporto, l’incoraggiamento e il tifo che hanno dimostrato. A inizio settimana pensavo che era importante vincere anche una sola partita. Sono contento di essere qui, per me significa molto. Mi auguro che Johnperché ho capito che a metà del terzo set non stava tanto”. Lo ha detto Janniknell’intervista di fine partita dopo aver battuto al terzo turno diJohn: “Come ho fatto a migliorare il mio gioco sul? Forse è l’atmosfera di Londra. Domani mi allenerò e sarà importante, sono ine fiducia su questa superficie”. SportFace.

Pubblicità

Gazzetta_it : #Wimbledon, #JannikSinner batte Isner e conquista gli ottavi - Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - RaiNews : Wimbledon, l'italiano Sinner batte ai sedicesimi l'americano Isner nonostante quest'ultimo batta il record di tutti… - sportface2016 : #Wimbledon2022, #Sinner vola agli ottavi: 'Ora ho confidenza con l'erba. Spero che Isner stia bene' -

Jannik Sinner si qualifica per la prima volta in carriera agli ottavi di finale di, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il ventenne altoatesino, numero 13 del mondo e decima testa di serie, ...Jannik Sinner era approdato negli ottavi di finale in tutti e tre gli altri tornei del Grande Slam . Oggi ha colmato l'unica lacuna che gli mancava,: il 20enne altoatesino di Sesto Pusteria nel match di terzo turno del singolare maschile ha battuto in tre set dopo due ore e 20 minuti di gioco col punteggio di 6 - 4 7 - 6 6 - 3 il ...Si è ripetuto anche a Wimbledon, su una superficie apparentemente non amica, dove ha giocato solamente poche partite in carriera. Sembrava potesse essere un match lunghissimo, in cui il tennista ...“Grazie ai fan per il supporto, l’incoraggiamento e il tifo che hanno dimostrato. A inizio settimana pensavo che era importante vincere anche una sola partita. Sono contento di essere qui, per me sign ...