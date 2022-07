Wimbledon 2022 oggi, orari 1° luglio: programma, ordine di gioco, tv, streaming, italiani in campo (Di venerdì 1 luglio 2022) Quinta giornata di Wimbledon 2022, terzo Slam della stagione, con la prima parte del terzo turno. Nell’impianto dell’All England Club inizia ad aumentare la caratura delle partite, più importanti di quanto si pensi poiché si guadagnerà l’accesso alla prima vera e propria domenica di gioco sui campi inglesi, dopo la cancellazione del ‘Middle Sunday’ voluta nella primavera 2021. A provare l’ingresso nella seconda settimana ci sarà, per l’Italia, Jannik Sinner: il tennista altoatesino, dopo i primi due match pressoché positivi con Stan Wawrinka e Mikael Ymer, incrocerà la racchetta con John Isner, capace di superare l’idolo di casa Andy Murray. In Coppa Davis l’azzurro inflisse allo statunitense la peggior sconfitta della sua carriera, ma qui siamo sull’erba, e il suo servizio è più in forma che mai con i 90 ace messi a segno: sarà ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Quinta giornata di, terzo Slam della stagione, con la prima parte del terzo turno. Nell’impianto dell’All England Club inizia ad aumentare la caratura delle partite, più importanti di quanto si pensi poiché si guadagnerà l’accesso alla prima vera e propria domenica disui campi inglesi, dopo la cancellazione del ‘Middle Sunday’ voluta nella primavera 2021. A provare l’ingresso nella seconda settimana ci sarà, per l’Italia, Jannik Sinner: il tennista altoatesino, dopo i primi due match pressoché positivi con Stan Wawrinka e Mikael Ymer, incrocerà la racchetta con John Isner, capace di superare l’idolo di casa Andy Murray. In Coppa Davis l’azzurro inflisse allo statunitense la peggior sconfitta della sua carriera, ma qui siamo sull’erba, e il suo servizio è più in forma che mai con i 90 ace messi a segno: sarà ...

