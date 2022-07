Una passeggiata spaziale per AstroSamantha. La nota della Nasa (Di venerdì 1 luglio 2022) Prevista per giovedì 21 luglio la passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti. La data è stata rivelata dalla Nasa annunciando la sua copertura mediatica dell’evento, previsto per le 10 di Washington, le 16 in Italia. L’attività extra-veicolare (Eva) di AstroSamantha durerà circa sette ore e verrà effettuata indossando una tuta russa Orlan, con cui l’astronauta italiana dell’Esa si è addestrata. Nello spazio insieme a Cristoforetti ci sarà il cosmonauta Oleg Artemyev, comandante della missione russa attualmente in corso sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) e sarà monitorata in collaborazione dall’Agenzia spaziale europea (Esa) e da Roscosmos. Il problema delle tute russe La possibilità di una Eva per l’italiana era stata confermata a maggio dal direttore ... Leggi su formiche (Di venerdì 1 luglio 2022) Prevista per giovedì 21 luglio ladi Samantha Cristoforetti. La data è stata rivelata dallaannunciando la sua copertura mediatica dell’evento, previsto per le 10 di Washington, le 16 in Italia. L’attività extra-veicolare (Eva) didurerà circa sette ore e verrà effettuata indossando una tuta russa Orlan, con cui l’astronauta italiana dell’Esa si è addestrata. Nello spazio insieme a Cristoforetti ci sarà il cosmonauta Oleg Artemyev, comandantemissione russa attualmente in corso sulla Stazioneinternazionale (Iss) e sarà monitorata in collaborazione dall’Agenziaeuropea (Esa) e da Roscosmos. Il problema delle tute russe La possibilità di una Eva per l’italiana era stata confermata a maggio dal direttore ...

Pubblicità

Pontifex_it : Il cammino di fede non è mai una passeggiata, ma è impegnativo, a volte arduo: anche i #SantiPietroePaolo dovettero… - andreabettini : Passeggiata spaziale il 21 luglio dalle 16 ora italiana per @AstroSamantha Cristoforetti. Lo comunica NASA TV, che… - berlusconi : Che bella la mia Milano! Una passeggiata in galleria prima di andare a cena. - agotwitts : RT @Resistenza1967: TESTIMONIANZA Quando ebbi il COVID (tutti noi 4) a dicembre 2021, la dottoressa @barbarab1974 ci diede cura e ci chiama… - silviastrips : Una passeggiata a Montmartre, la collina più famosa di #Parigi -