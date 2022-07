Ufficiale, il fuorigioco semi-automatico a Qatar 2022 (Di venerdì 1 luglio 2022) fuorigioco semi-automatico come funziona – La FIFA ha annunciato che il fuorigioco semi-automatico sarà utilizzato ufficialmente alla Coppa del Mondo FIFA 2022 che si terrà in Qatar a partire dal 21 novembre, offrendo uno strumento di supporto per gli ufficiali di gara VAR e di campo per aiutarli a rendere più veloci e precise le Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 1 luglio 2022)come funziona – La FIFA ha annunciato che ilsarà utilizzato ufficialmente alla Coppa del Mondo FIFAche si terrà ina partire dal 21 novembre, offrendo uno strumento di supporto per gli ufficiali di gara VAR e di campo per aiutarli a rendere più veloci e precise le Calcio e Finanza.

Pubblicità

DiMarzio : La @FIFA ha comunicato che in occasione dei Mondiali #Qatar2022 verrà utilizzata la tecnologia per il fuorigioco se… - Michele64934937 : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, il fuorigioco semi-automatico sarà usato ai Mondiali in #Qatar: ecco come funziona - 100x100Napoli : Ufficiale: la FIFA annuncia l’introduzione del fuorigioco semi-automatico ai Mondiali in Qatar - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ufficiale, il fuorigioco semi-automatico a Qatar 2022: Fuorigioco semi-automatico come funzion… - marco_rogerio_ : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, il fuorigioco semi-automatico sarà usato ai Mondiali in #Qatar: ecco come funziona -