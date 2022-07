Pubblicità

sportli26181512 : Rennes, UFFICIALE: Genesio rinnova fino al 2025: Bruno Genesio sarà ancora l'allenatore del Rennes. È arrivata l'uf… - infoitsport : Mercato Lille, ufficiale l’arrivo di Jonas Martin dal Rennes: il comunicato - CalcioPillole : Il #Lille chiude per Jonas #Martin: ufficiale l'arrivo del centrocampista dal #Rennes. - tcm24com : Ufficiale: il Lilla acquista Jonas Martin dal Rennes #martin #lilla -

17:30 - Femminile: èil ritorno di Sofia Cantore alla Juventus. 16:22 - Conclusosi un ... 12:53 - Un club francese su Kaan Ayhan : si tratta del. 12:12 - Giovanni Rossi conferma che ...Commenta per primo Il West Ham ha ufficializzato l'acquisto daldel difensore Nayef Aguerd per 35 milioni di euro. UFFICIALE: Bruno Genesio non lascia il Rennes e rinnova: contratto fino al 2025 Il nuovo Lille guidato da Paulo Fonseca ha ufficializzato l'acquisto di Jonas Martin: il classe '90 è reduce dall'esperienza al Rennes ...Mercato Lille, importante rinforzo per la squadra di Paulo Fonseca: ufficiale l'arrivo di Jonas Martin dal Rennes. Il comunicato.