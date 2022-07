Quarto Grado, anticipazioni 1 luglio 2022: i casi di Elena Del Pozzo e Laura Ziliani, le novità (Di venerdì 1 luglio 2022) Tutto pronto per l’imperdibile appuntamento del venerdì sera di Rete 4 con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro, come sempre, i gialli ancora da risolvere, i casi italiani di cronaca nera. L’omicidio di Elena Del Pozzo stasera a Quarto Grado Il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata con il caso della piccola Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni uccisa dalla madre Martina Patti nelle campagne di Mascalucia, in provincia di Catania. La donna ha confessato l’assassinio agli inquirenti della Procura di Catania, che ne hanno predisposto il fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. La madre aveva già ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022) Tutto pronto per l’imperdibile appuntamento del venerdì sera di Rete 4 con, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro, come sempre, i gialli ancora da risolvere, iitaliani di cronaca nera. L’omicidio diDelstasera aIl programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata con il caso della piccolaDel, la bimba di 5 anni uccisa dalla madre Martina Patti nelle campagne di Mascalucia, in provincia di Catania. La donna ha confessato l’assassinio agli inquirenti della Procura di Catania, che ne hanno predisposto il fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. La madre aveva già ...

