Pfizer, allo studio vaccino contro varianti covid (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – allo studio di Pfizer e BionTech un vaccino anti covid di nuova generazione che protegga da un'ampia varietà di coronavirus. Si tratta di un farmaco, ancora sperimentale, progettato per andare oltre gli attuali vaccini e coprire varianti presenti e future. Test sull'uomo nella seconda metà dell'anno. L'articolo proviene da Italia Sera.

