Paola Barale | “Invecchio bene perché | non avendo figli | mi sento libera”

(Di venerdì 1 luglio 2022), attrice e showgirl piemontese, ha compiuto 55 anni ad aprile e si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera: dagli inizi a Fossano fino all’esordio in tv ne La ruota della fortuna di Mike Buongiorno. La storia diinizia a Fossano, in provincia di Cuneo, sua città natale, quando dei fotografi le hanno offerto di lavorare nei club come sosia di Madonna: “Non mi piaceva molto, però pagavano benissimo“, ha spiegato l’attrice. Senon avesse intrapreso la via della televisione, la sua carriera sarebbe stata improntata molto diversamente: infatti, l’attrice ha rivelato che dopo aver frequentato l’Isef di Piazza Bernini intendeva diventare insegnante di ginnastica. “Quando ero giovane mi sembrava la mia strada“, ha raccontato, aggiungendo che ...

Per anniè stata in tv sulla cresta dell'onda. Poi, dopo Buona Domenica (negli anni Duemila), è scomparsa. Qualche sporadica apparizione, ma nulla di più. Oggi torna a parlare rompendo il silenzio ...una nota attrice e showgirl si è raccontata ai microfoni del Corriere.it. L'ex moglie di Gianni Sperti alla domanda come mai non ha avuto un figlio ha risposto: 'Non averne è stata una ...Come tanti sanno, diversi anni fa Gianni Sperti e Paola Barale sono stati sposati. In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, quest’ultima ha parlato della sua carriera ma anche della su ...Milano è sempre stata figa, dipende da cosa ci devi fare La televisione, almeno per adesso, non rappresenta per lei un’opzione: “I reality non hanno dei bei contenuti. Mi chiedono di continuo di farne ...