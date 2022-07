Orietta Berti opinionista al GF VIP 7: con lei ‘ritorna’ Sonia Bruganelli (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Grande Fratello Vip sta per tornare. E le novità (ma anche le conferme) sono dietro l’angolo. Finalmente, per la gioia dei telespettatori, la data di inizio è stata annunciata ufficialmente, così come i prossimi dettagli che andranno a fare da contorno alla nuova stagione. Cosa cambierà? Chi avrà il compito di affiancare il conduttore Alfonso Signorini? Il ritorno di Sonia Bruganelli Dopo il suo ‘No categorico a un possibile rientro ‘come opinionista al GfVip, ci ha ripensato. Dal 19 settembre, data in cui inizierà il programma, la moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, sarà presente nelle nostre case con il solito appuntamento fisso. L’anno scorso non si è risparmiata, con i suoi commenti pungenti, e si prevede che anche quest’anno non sia tanto diverso. A condurre sempre il mitico Alfonso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Grande Fratello Vip sta per tornare. E le novità (ma anche le conferme) sono dietro l’angolo. Finalmente, per la gioia dei telespettatori, la data di inizio è stata annunciata ufficialmente, così come i prossimi dettagli che andranno a fare da contorno alla nuova stagione. Cosa cambierà? Chi avrà il compito di affiancare il conduttore Alfonso Signorini? Il ritorno diDopo il suo ‘No categorico a un possibile rientro ‘comeal GfVip, ci ha ripensato. Dal 19 settembre, data in cui inizierà il programma, la moglie di Bonolis,, sarà presente nelle nostre case con il solito appuntamento fisso. L’anno scorso non si è risparmiata, con i suoi commenti pungenti, e si prevede che anche quest’anno non sia tanto diverso. A condurre sempre il mitico Alfonso ...

