Omicron 5, chi sono i nuovi positivi: in ospedale, fragili e no vax. Le polmoniti? Ancora presenti e progressive (Di venerdì 1 luglio 2022) "Se oggi prendi Omicron 5 e sei un giovane, sano, vaccinato, problemi ne hai veramente pochi. Se sei una persona ultraottantenne o fragile è evidente che puoi avere qualche problema in più". È la sintesi del profilo di chi si contagia o ammala dell'infettivologo genovese Matteo Bassetti. La nuova ondata di infezioni provocata dal coronavirus con l'aumento di Rt, incidenza e anche ricoveri, preoccupa. Ma qual è l'identikit di chi viene ricoverato oppure muore dopo essere stato contagiato? "I malati hanno tutti mediamente più di 65 anni – spiega in una intervista a Il Mattino Novella Carannante infettivologa, dirigente medico del pronto soccorso del Cotugno di Napoli – il primo sintomo è la febbre alta che perdura per due o tre giorni e che non sempre risponde ai farmaci per abbassarla. Poi ci sono sintomi di una tipica virosi sistemica stagionale ...

