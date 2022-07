Olocausti | necrologi e ville losangeline | ecco l’imprenditrice digitale

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 1 luglio 2022) Coi Ferragnez non si butta via niente: ecografie, malattie, sedute psichiatriche,, cadaveri. “Everything is turning to gold”, come quella canzone dei Rolling Stones. Il Corriere si presta perfino da agenzia immobiliare, dovendo la influencer con più fanatici al mondo vendere la “ricca luminosa villa di Los Angeles” per 2,5 milioni di dollari. Comperata quando non aveva ancora 30 anni. Muore Leonardo Del Vecchio, magnate degli occhiali, uno partito dai Martinitt, l’orfanotrofio di Milano, e Chiara subito compera uno sempre dal Corriere: “Da imprenditrice piango un grande italiano”, per mettersi al suo stesso piano. Imprenditrice di cosa? Di pose? Di réclame di marchi famosi su Instagram? Non si è mai capito bene il miracolo di Chiara Ferragni, una costruita da un ex fidanzato manager, passata dal blog volgarotto ai dieci, i venti ...