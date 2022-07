Napoli, Deulofeu attende le cessioni: le ultime (Di venerdì 1 luglio 2022) Duelofeu attende il Napoli che prima deve cedere per portare l’esterno dell’Udinese in azzurro: la situazione Gerard Deulofeu è promesso sposo del Napoli, anche se la trattativa deve ancora avviarsi alla chiusura. Il motivo è semplice e riguarda le uscite. Gli azzurri devono cedere prima di comprare e sul tavolo di Giuntoli ci sarebbero le situazioni di Petagna, Ounas e Politano. Il diesse dovrà risolvere queste questioni e poi si butterà sul mercato in entrata. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Duelofeuilche prima deve cedere per portare l’esterno dell’Udinese in azzurro: la situazione Gerardè promesso sposo del, anche se la trattativa deve ancora avviarsi alla chiusura. Il motivo è semplice e riguarda le uscite. Gli azzurri devono cedere prima di comprare e sul tavolo di Giuntoli ci sarebbero le situazioni di Petagna, Ounas e Politano. Il diesse dovrà risolvere queste questioni e poi si butterà sul mercato in entrata. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

fantapazzcom : Napoli: dalla Spagna il sostituto di Politano. Da Udine: fatta per Deulofeu - SiamoPartenopei : Deulofeu-Napoli, l'addio di Mertens può aprire nuovi scenari: gli azzurri lo considerano ideale per un motivo - napolista : CorSport: sondaggio del Milan per #Politano. Sull’esterno potrebbe esserci anche la Roma Il Napoli deve cedere qua… - alexsan62753199 : @1926_cri Si..ora che l'empoli ha riscattato Luperto il napoli fa un altro rilancino per Ostigard..Deulofeu in attesa uscita Politano /ounas - serieAnews_com : ? #Napoli, Lo Monaco senza troppi giri di parole boccia i nomi di #Deulofeu e #Correa in ottica #Calciomercato ?? -