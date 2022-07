LIVE Sinner-Isner 4-3, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break nel primo set (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Doppio fallo dell’italiano. 30-0 In risposta la rete di Isner. 15-0 Prima al corpo di Sinner. 4-3 ARRIVA IL break DI Sinner 30-40 SASSATA DI DIRITTO DI Sinner 30-30 Volée in allungo di Isner. 15-30 CHIUSURA DI DIRITTO IN CONTROPIEDE DI Sinner 15-15 Ottimo rovescio diagonale di Sinner. 15-0 Ace di Isner. 3-3 Servizio a zero di Sinner. 40-0 Risposta in rete dell’americano. 30-0 Errore in uscita dalla risposta di Isner. 15-0 Servizio e diritto di Sinner. 2-3 Si salva Isner nel game in cui ha annullato una palla break. AD-40 Gran seconda del semifinalista del 2018. 40-40 ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Doppio fallo dell’italiano. 30-0 In risposta la rete di. 15-0 Prima al corpo di. 4-3 ARRIVA ILDI30-40 SASSATA DI DIRITTO DI30-30 Volée in allungo di. 15-30 CHIUSURA DI DIRITTO IN CONTROPIEDE DI15-15 Ottimo rovescio diagonale di. 15-0 Ace di. 3-3 Servizio a zero di. 40-0 Risposta in rete dell’americano. 30-0 Errore in uscita dalla risposta di. 15-0 Servizio e diritto di. 2-3 Si salvanel game in cui ha annullato una palla. AD-40 Gran seconda del semifinalista del 2018. 40-40 ...

