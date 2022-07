LIVE F1 | GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA | scatta la FP1 | la pioggia fa la sua comparsa a Silverstone!

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Nel team radio Russell conferma come la pista sia già bagnata e, infatti, le due Mercedes sono in pista con le Intermedie. 14.01 Subito in pista i due padroni di casa Hamilton e Russell nel boato della folla 14.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!LA FP1 DEL GP DI!!!!!!!!! 13.59 Pochi istanti e si parte! Il weekend delPremio dista per alzare il sipario su di sé, mentre vengono segnalate le prime leggere gocce didalla pit-lane, attenzione! 13.57 E la Alpine? Nelle ultime uscite Fernando Alonso e Esteban Ocon hanno sempre più albergato nelle posizioni che contano della classifica. L’asturiano, tra le altre cose, èto dalla prima ...